Профессор Никонов: США давно поняли, что с позиции силы с Россией не совладать

Эксперт Никонов: США давно поняли, что с позиции силы с нами не совладать Профессор Никонов: США давно поняли, что с позиции силы с Россией не совладать

Москва1 ноя Вести.США, которые после Второй мировой войны переключились на концепт биполярного мира, поняли, что с позиции силы с СССР не совладать. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, декан факультета государственного управления МГУ, профессор Вячеслав Никонов.

Ключевым фактором, который сдерживал планы США по использованию ядерного оружия стало то, что у Советского Союза было свой ответ.

Пока у нас не было атомной бомбы, они активно планировали ядерное нападение на Советский Союз. Куча планов, но они не были реализованы по целому ряду причин. Мы вовремя успели действительно, потому что еще пару лет - и все. Поскольку у нас есть потенциал сдерживания, он и работает. И поведение Трампа о том свидетельствует отметил Никонов

Однако, уточнил эксперт, в тот период после Второй мировой войны советское руководство допустил стратегический просчет.

Американцы поняли [после войны], что извне с позиции силы, с нами не совладать. И история это показывает. Нас никогда же извне не брали с монголо-татар, а вот внутри мы уязвимы. И именно на это была сделана ставка, особенно после того, как двери для этого открыл Никита Сергеевич Хрущев. Просто открыл двери для того, чтобы американцы начали активно влезать в нашу внутреннюю политику. А его совершенно убийственные аргументы против собственной страны - это был действительно, я считаю, огромный стратегический просчет сказал эксперт

Логика Хрущева, пояснил профессор, зиждилась на логике внутриполитической борьбы.

Он шел к единоличной власти, для этого ему надо было уничтожить старую гвардию. И, естественно, тема сталинских репрессий, была им использована по полной программе. Что это значило для Советского Союза? Когда прозвучал доклад [о развенчании культа личности Сталина], начался очень серьезный развал того, что называлось монолитным единством советского народа добавил Никонов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир впервые за долгое время остался без договорно-правовой базы в области стратегической стабильности и ядерного разоружения, и такая ситуация является чрезвычайно опасной.