Москва15 сенВести.Соединенные Штаты уверены, что должны укреплять свою гегемонию, они не могут принять идею многополярного мира. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью ИС "Вести".
По словам профессора, США продолжают политику, которую они проводили, начиная с конца Второй мировой войны и закрепленную после распада СССР.
Мы, мол, можем делать все, что хотим и где хотим. Наша единственная стратегическая цель – навсегда оставаться мировым гегемоном. Это подразумевает две цели. Во-первых, еще больше ослабить Россию, чтобы она никогда больше не смогла составить конкуренцию Соединенным Штатам. И, во-вторых, не допустить появления других конкурентов. Однако мир не живет по указке США. Россия восстановила свои силы, а Китай превратился в ведущую экономику мираподчеркнул эксперт
Он добавил, что позиция США на уровне глубинного государства заключается в том, чтобы укреплять свою гегемонию.
Мы должны победить Россию на Украине, свергнуть режим в Иране, загнать Китай в угол и подорвать его позиции. Разумеется, все это несбыточные фантазии. У США не хватит для этого ни военной мощи, ни технологического превосходства, ни финансовых и экономических ресурсов, ни поддержки собственного народасчитает Джеффри Сакс