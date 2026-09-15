Эксперт: США до сих пор привержены идее однополярного мира Профессор Сакс: США уверены, что должны укреплять свою гегемонию

Москва15 сен Вести.Соединенные Штаты уверены, что должны укреплять свою гегемонию, они не могут принять идею многополярного мира. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью ИС "Вести".

По словам профессора, США продолжают политику, которую они проводили, начиная с конца Второй мировой войны и закрепленную после распада СССР.

Мы, мол, можем делать все, что хотим и где хотим. Наша единственная стратегическая цель – навсегда оставаться мировым гегемоном. Это подразумевает две цели. Во-первых, еще больше ослабить Россию, чтобы она никогда больше не смогла составить конкуренцию Соединенным Штатам. И, во-вторых, не допустить появления других конкурентов. Однако мир не живет по указке США. Россия восстановила свои силы, а Китай превратился в ведущую экономику мира подчеркнул эксперт

Он добавил, что позиция США на уровне глубинного государства заключается в том, чтобы укреплять свою гегемонию.