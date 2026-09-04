Эксперт объяснил разницу подходов ШОС и Вашингтона на мировой арене Эксперт Кашин: у Вашингтона и ШОС разные подходы к мировой системе

Москва4 сен Вести.США и страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) придерживаются разных подходов в распределении сил системы международных институтов. Об этом ИС "Вести" заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Важно отметить, что Китай и Россия выступают за сохранение основополагающей роли ООН и структур организации, но они выступают за изменение баланса интересов в этих структурах, за изменение повестки их деятельности. Она должна в большей степени отражать интересы незападных государств. Должно быть изменение кадрового состава этих структур и продвижение инициатив, отвечающих прежде всего экономическим и политическим интересам мирового широкого круга, государств Глобального Юга отметил Василий Кашин

В то же время, указал он, США долгое время в международных институтах старались навязать свою точку зрения. И когда это влияние стало угасать, США стали выходить из международных объединений.

Соединенные Штаты, администрация Трампа пошли по пути разрушения системы глобального управления. Трамп вывел США из десятков международных организаций. Именно потому, что выяснилось, что США больше не могут так успешно продвигать там свою позицию, как это было раньше. Если раньше эти институты считались опорой американского доминирования в мире, американцы выступали с их помощью в качестве создателей норм. Сейчас они начинают смотреть на них, как на обузу сказал эксперт

Однако, уверен он, без такого рода механизмов страны не могут взаимодействовать.