Москва2 сенВести.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — последнее противодействие новому колониализму, принимающему самые различные обличия. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.
Он назвал колониализм многоликим, адаптивным и крайне циничным явлением.
Но прежде всего, конечно, ШОС — это последний барьер, который противодействует вот этому новому колониализму, который сейчас прорывается в очень разных обличьях. Ну, есть вот классический такой неоколониализм экономического поглощения. Есть абсолютно колониализм американский рубежа XIX-XX века. Но ведь есть и другие варианты такого бархатного колониализма, который рядится иногда, в том числе и в одежде социальной справедливости. Колониализм — это вообще очень многоликое, адаптивное и крайне циничное явление. И ШОС — это один из тех, один из тех механизмов и инструментов, которые этому противодействуют. На мой взгляд, это очень важнорассказал политолог
Ранее сообщалось, что саммит ШОС стал важным шагом в формировании новой международной системы, значение которого на Западе недооценивают. Автор публикации хорватского издания Advance отметил, что крупные незападные государства создают пространство для самостоятельного урегулирования конфликтов, развития торговли, несмотря на западные ограничения.