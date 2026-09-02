Москва2 сен Вести.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — последнее противодействие новому колониализму, принимающему самые различные обличия. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

Он назвал колониализм многоликим, адаптивным и крайне циничным явлением.

Но прежде всего, конечно, ШОС — это последний барьер, который противодействует вот этому новому колониализму, который сейчас прорывается в очень разных обличьях. Ну, есть вот классический такой неоколониализм экономического поглощения. Есть абсолютно колониализм американский рубежа XIX-XX века. Но ведь есть и другие варианты такого бархатного колониализма, который рядится иногда, в том числе и в одежде социальной справедливости. Колониализм — это вообще очень многоликое, адаптивное и крайне циничное явление. И ШОС — это один из тех, один из тех механизмов и инструментов, которые этому противодействуют. На мой взгляд, это очень важно