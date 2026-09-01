Advance: независимая от Запада система формируется вокруг стран ШОС

Advance: саммит ШОС в Бишкеке стал шагом к новой мировой системе Advance: независимая от Запада система формируется вокруг стран ШОС

Москва1 сен Вести.Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке стал важным шагом в формировании новой международной системы, значение которого на Западе недооценивают. Об этом пишет хорватское издание Advance.

По мнению автора публикации, крупные незападные государства создают пространство для самостоятельного урегулирования конфликтов, развития торговли, несмотря на западные ограничения и обсуждения международных проблем без обязательного посредничества со стороны западных стран.

Издание отмечает, что Запад рискует упустить главное значение саммита. Вместо единого "восточного блока" формируется более разнородная и децентрализованная система без единого лидера, столицы и центра управления.