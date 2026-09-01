Москва1 сен Вести.Разговоры о создании военного блока в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) преждевременны. Для образован я такой структуры необходим особый повод. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” заявил военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

Он подчеркнул, что военные блоки создаются ради одной цели – вступления в войну.

В последнее время некоторые представители российского экспертного сообщества говорят, в связи с юбилеем Шанхайской организации сотрудничества, не пора ли в ней учредить какую-нибудь военную составляющую?... В принципе, когда создаются какие-то военные союзы, коалиции, блоки, то их цель только одна — вступление в войну. Никакой другой цели вот так просто, чтобы лидеры государств сели за круглый стол, развязали галстуки и провозгласили: “А не создать ли нам военный блок?” Ну, это из области фантазии. Такие союзы-блоки возникают только тогда, когда совпадают глубинные и национальные интересы участников. И это вне зависимости уже от государственного устройства, личных данных политиков и так далее... Что касается Шанхайской организации сотрудничества, то ставить вопрос о создании каких-либо военных блоков, ну, явно преждевременно... Это может быть вопрос только еще в исторической перспективе возникнуть, и то если лидеров государств подвинут к этому какие-то обстоятельства непреодолимой силы прокомментировал Ходаренок

Он также указал, что любой военный союз с участием Китая не будет равноправным. Пекин с его военно-экономическим потенциалом и всеми оперативными и боевыми возможностями будет превалировать над другими участниками сообщества.