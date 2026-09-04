Москва4 сен Вести.Будущее взаимодействие государств в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находится в экономической плоскости. Об этом ИС "Вести" заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Он отметил, что на начальном этапе взаимодействия в формате ШОС страны обсуждали вопросы сохранения безопасности.

Долгое время доминирующей темой в деятельности ШОС в двухтысячные годы были, например, угрозы, исходившие на тот момент из Афганистана. Долгое время обсуждались варианты дестабилизации, которые могли быть связаны с ростом религиозного радикализма, сепаратизма. Сейчас мы видим активное развитие экономической составляющей ШОС. Это нелегко, это требует многоуровневого согласования, но за этим большое будущее уверен эксперт

При этом, отметил Кашин, в вопросах безопасности – борьбе с терроризмом, сепаратизмом и трансграничной преступностью - ШОС добилась значительных успехов.