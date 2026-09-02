Лузянин: ШОС не против других стран, но и игнорировать угрозы не будет

Эксперт: ШОС не против других государств, но игнорировать угрозы не будет Лузянин: ШОС не против других стран, но и игнорировать угрозы не будет

Москва2 сен Вести.По итогам саммита в Бишкеке Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) подтвердила, что не направлена против других государств, но игнорировать растущие угрозы безопасности не намерена. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Многие участники ШОС абсолютно точно не хотят никакого блокового характера, и это, кстати, подчеркнуто в Бишкекской декларации, но при этом игнорировать растущие вызовы — системные, глубокие, новые относительно вещи, связанные с угрозами национальной безопасности, — невозможно. Поэтому, конечно, ШОС как бы идет между Сциллой и Харибдой, то есть между блоковым характером и угрозами, находя компромиссный срединный путь заявил Лузянин

Он отметил, что юбилейный саммит ШОС удался по формальным и содержательным признакам.

Бишкекская декларация содержит важные политические и идеологические вещи. То есть практически происходит на наших глазах как бы институционализация глобального большинства как некая альтернатива западному, американскому или англосаксонскому миру пояснил он

Он назвал очевидным тот факт, что между ШОС и западным миром пролегла невидимая граница.

Очень четко определяемая неким эпицентром или квинтэссенцией этой границы явилась абсолютная поддержка Ирана всеми десятью членами ШОС… И это единодушие по поводу Ирана еще более четко сцементировало, укрепило невидимый раздел между многополярным ШОСовским миром и однополярным западноамериканским заключил эксперт

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября подписали Бишкекскую декларацию 25-летия ШОС. Из документа следует, что государства-члены ШОС продолжат усилия по дальнейшей консолидации организации в выполнении задач и достижении целей, которые были определены Стратегией развития ШОС до 2035 года.