В МИД РФ обвинили США в чрезмерном стремлении к прибыли во внешней политике Мирошник: США во внешней политике стремятся исключительно к извлечению прибыли

Москва1 авг Вести.Внешняя политика – это большая шахматная партия, в которой американцы на каждом ходу стремятся извлечь прибыль. Такое мнение выразил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Дипломат пояснил в беседе с ТАСС, что международные события следует рассматривать как ходы на единой шахматной доске с выстраиванием целей и ответных мер. Он отметил, что для Вашингтона в текущей ситуации ключевым фактором выступает мобилизация финансовых ресурсов и получение прибыли.

Посол обратил внимание, что США прилагают усилия для сохранения и усиления своей гегемонии в контексте возрастающей ценности энергетических ресурсов. Так, американские интересы сначала проявлялись в контактах с Венесуэлой, а затем — с Ираном.

Они не против, чтобы создавалась изоляция России, связанная с торговлей энергоносителями констатировал Мирошник

Ранее Мирошник заявлял, что у США нет прагматичной заинтересованности в конфликте РФ и Украины.