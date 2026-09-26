Москва26 сен Вести.Соединенные Штаты Америки в настоящее время являются главной проблемой для развития Организации Объединенных Наций (ООН), потому что Вашингтон выступает против ограничений, которые накладываются международным правом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс на полях 81-й сессии ГА ООН.

По его мнению, новый генеральный секретарь ООН имеет все шансы реформировать всемирную организацию.

Я думаю, безусловно, да. Но изначальная идея ООН заключалась в том, что великие державы будут сотрудничать друг с другом. Это было видением Франклина Рузвельта, и именно этого нам действительно не хватает. Главная проблема ООН сейчас – это, по сути, сами Соединенные Штаты… Они хотят делать все, что считают нужным, и не хотят, чтобы их сдерживало международное право объяснил свою точку зрения Сакс

Также он выразил надежду, что ООН сможет функционировать гораздо эффективнее, если Вашингтон изменит свою отношение к организации.

ООН функционировала бы гораздо эффективнее, если бы Соединенные Штаты имели более адекватное представление о роли и предназначении этой организации подытожил профессор

Также Сакс заявил, что уровень русофобии, который сегодня царит в Европе, перешел все границы.