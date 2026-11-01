Профессор Никонов рассказал о зарождении концепции биполярного мира Профессор Никонов рассказал, как США переключились на концепцию биполярного мира

Москва1 ноя Вести.Почти сразу после завершения Второй мировой войны мир разделился на две сферы влияния. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, декан факультета государственного управления МГУ, профессор Вячеслав Никонов.

Он напомнил, что американцы довольно долго раскачивались перед тем, как вступить в войну.

Потом, когда Соединенные Штаты вступили в войну в декабре 1941 года, уже начались активные встречи. И, естественно, встречи большой тройки, которые, собственно, и определили судьбы мира. Потом [экс-премьер Британии Уинстон] Черчилль почувствовал, что маленькому британскому ослику весьма неуютно в компании американского бизона и русского медведя. И, собственно, появился уже биполярный мир. У нас своя сфера влияния, у американцев своя сфера влияния сказал он

И обстановка между США и Советским Союзом накалилась, когда хозяином Белого дома стал Гарри Трумэн, пришедший на смену Франклину Рузвельту, продолжил эксперт.

Я считаю, что фигура Трумэна действительно весьма характерная и зловещая. Рузвельт был готов о чем-то разговаривать, и у него была концепция четырех полицейских, которые будут управлять миром. Это Россия, США, Китай и Великобритания – то есть четыре страны, которые сразу будут управлять миром. У Трумана совершенно другая история. Он был юристом мафии, он был мафиози и по природе своей, и по инстинктам. И когда ему говорят о четырех полицейских, то можно представить реакцию мафиози на четырех полицейских. И когда он узнал, что у Америки скоро будет атомная бомба, то зачем ему разговаривать про каких-то четырех полицейских? Была уже совершенно другая идеология отметил профессор

Фактически тогда США стали активно конкурировать с СССР.

Соединенные Штаты должны были доминировать, вытесняя главных конкурентов. А конкурент, собственно, был только один – Советский Союз, отсюда их идеология. И дальше уже пошло ядерное соревнование. Конечно, американцы были настроены разбомбить нас ядерными бомбами. Было даже несколько планов добавил Никонов

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент мир подошел к завершению эпохи гегемонии и началу формирования многополярного миропорядка. По его мнению, западные страны уже никогда не вернут себе статус игрока, "заказывающего музыку".