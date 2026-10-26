Стубб заявил, что мир сейчас переживает переломный момент и "эпоху тьмы"

Стубб заявил о переломном моменте в мировой истории Стубб заявил, что мир сейчас переживает переломный момент и "эпоху тьмы"

Москва26 окт Вести.Мир переживает период глубоких перемен, сопоставимый с завершением Второй мировой или холодной войн. Такое мнение президент Финляндии Александр Стубб высказал на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в Брюгге. Трансляция велась на одном из видеохостингов.

Мы являемся свидетелями момента, подобного 1918, 1945 или 1989 годам в мировой истории высказался финский лидер

По оценке главы государства, эпоха, начавшаяся после окончания холодной войны, завершилась, а международный порядок трансформируется.

В качестве примера политик обратился к книге американского теолога и философа Рейнгольда Нибура "Дети света и дети тьмы" и предположил, что на настоящий момент мир переживает "эпоху тьмы".

В каком-то смысле я начал свою учебу в эпоху света, а вы начинаете свою - в эпоху тьмы заявил Александр Стубб

Он также охарактеризовал нынешнее время как сложный период и выразил надежду, что новое поколение сможет способствовать его преодолению.