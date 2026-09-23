Президент Финляндии: в мире возникает новый экономический порядок Стубб: в мире формируется новый экономический порядок

Москва23 сен Вести.Новый мировой экономический порядок складывается на фоне того, как торговля, технологии, энергетика, инвестиции и цепочки поставок все чаще служат инструментами геополитической конкуренции, заявил президент Финляндии Александр Стубб на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Новый экономический порядок должен учитывать баланс сил в мире. Западным странам необходимо признать растущую экономическую и политическую роль глобального Юга и Востока отметил Стубб

Президент Финляндии призвал Европу возобновить политическое общение с Россией и выразил надежду, что американские военные находятся в контакте с российскими военными.