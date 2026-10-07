Москва7 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб действует словно оператор машины, нажимающий на все подряд кнопки.

Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он отметил, что президент Финляндии за одну конференцию сделал 2 несочетающихся между собой заявления: назвал БПЛА средством давления на Россию, но при этом же заявил, что с ней нужно поддерживать отношения.

Можно вспомнить еще одного деятеля Александра Стубба, который нам всем выделил пять лет… беспокойной жизни до того, как нынешняя система международных отношений придет в какое-то новое состояние. Ну, Стубб был больше похож на оператора машины, который нажимает на все кнопки подряд. И, скажем, на прошлой неделе на Хельсинской конференции по безопасности он в течение одного дня сделал заявление о том, что беспилотники - это наше оружие и коалиция беспилотная - это средство давления на Россию. Тут же он сказал, что с Россией нужно поддерживать отношения сказал Ткаченко

Ранее Стубб спрогнозировал установление нового миропорядка к 2030 году. По его мнению, сегодня мир находится на переходной стадии.