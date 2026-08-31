Олег Соскин отметил противоречия в позиции Стубба по России Соскин: в позиции Стубба по отношению России отсутствует логика

Москва31 авг Вести.Президент Финляндии Александр Стубб показал полное отсутствие логики, рассуждая о России и конфликте на Украине. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Стубб, как мне кажется, какой-то странный был на этом интервью (Bild — прим. ред.). С ним все хорошо? То он восхищается Россией и предлагает диалог с ЕС, то спустя пять минут убеждает всех помогать Киеву, вещая о великих победах, которые, правда, мы не видим с иронией отметил Соскин

Политолог напомнил, что финский лидер путался в показаниях, то выступая с призывами объединиться против Москвы, то высказывая уважение к стойкости россиян.

Или вот противоречие с нападением на страны НАТО. Ведь если по логике Стубба Россия никуда не собирается нападать, то к чему он призывает усилить восточный флаг блока? Это же нелогично! констатировал Соскин

Ранее в интервью с изданием Bild президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что заявления представителей НАТО о якобы существующих планах России напасть на альянс голословны. Он подчеркнул, что не видит для этого ни доказательств, ни фактов. Стубб также призвал страны Евросоюза возобновить диалог с Москвой на политическом уровне.