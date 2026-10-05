Президент Финляндии Стубб: новый миропорядок может установиться к 2030 году

Стубб предположил, когда установится новый мировой порядок Президент Финляндии Стубб: новый миропорядок может установиться к 2030 году

Москва5 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб спрогнозировал установление нового миропорядка к 2030 году.

По мнению финского лидера, на сегодняшний день мир находится в переходной стадии. Это усложняет ситуацию, отметил он в интервью газете Washington Post.

Я не знаю, когда мир устаканится. Дайте ему еще лет пять. К 2030 году, скорее всего, мы получим какой-то новый порядок предположил он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по мере преодоления западной гегемонии в долгосрочной перспективе ситуация в мире начнет меняться в лучшую сторону, формируя более справедливый и многополярный порядок.