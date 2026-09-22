Стубб: встреча Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами будет джекпотом

Стубб оценил вероятность встречи Путина и Зеленского на полях G20 Стубб: встреча Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами будет джекпотом

Москва22 сен Вести.Президент Финляндии Александр Стубб назвал джекпотом возможную встречу российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита Большой двадцатки (G20) в Майами.

При этом финский лидер выразил надежду на то, что мирные переговоры по Украине продолжатся в ближайшие недели.

Это возможно и было бы "джекпотом" (встреча Путина и Зеленского - прим. ред.), хотя сейчас переговоры далеки от этого сказал Стубб, слова которого приводит Politico

По его словам, многое зависит от организации такой встречи президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский вновь предложил России временное перемирие без предварительных условий.