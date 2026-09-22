Москва22 сенВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала первой здравой мыслью за долгое время отказ президента Финляндии Александра Стубба быть переговорщиком с Россией.

В беседе с журналистами Захарова отметила, что финский лидер адекватно оценивает себя.

Первая здравая мысль за долгое время: адекватная оценка себя – шаг на пути к выздоровлению

приводит РИА Новости слова дипломата

Ранее Стубб назвал джекпотом возможную встречу российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита Большой двадцатки в Майами.