Захарова: Стубб адекватно оценивает себя при отказе от участия в переговорах

Захарова с иронией прокомментировала отказ Стубба быть посредником в переговорах Захарова: Стубб адекватно оценивает себя при отказе от участия в переговорах

Москва22 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала первой здравой мыслью за долгое время отказ президента Финляндии Александра Стубба быть переговорщиком с Россией.

В беседе с журналистами Захарова отметила, что финский лидер адекватно оценивает себя.

Первая здравая мысль за долгое время: адекватная оценка себя – шаг на пути к выздоровлению приводит РИА Новости слова дипломата

Ранее Стубб назвал джекпотом возможную встречу российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита Большой двадцатки в Майами.