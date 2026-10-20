Лавров: Запад уже никогда не будет главным игроком, заказывающим музыку

Лавров констатировал потерю Западом роли игрока, заказывающего музыку Лавров: Запад уже никогда не будет главным игроком, заказывающим музыку

Москва20 окт Вести.Западные страны уже никогда не вернут себе статус игрока, "заказывающего музыку". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку"​​​. Он пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюры сказал глава МИД РФ

В качестве примера министр привел похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Лавров добавил, что в настоящий момент мир подошел к завершению эпохи гегемонии и началу формирования многополярного миропорядка. При этом, обратил внимание дипломат, Запад все еще предпринимает попытки сохранить доминирование.

Ранее Лавров заявил, что западные страны никогда не умели отстаивать свои интересы в честной борьбе и прибегали к искусственным методам сохранения своего доминирования.