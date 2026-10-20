Москва20 октВести.Западные страны уже никогда не вернут себе статус игрока, "заказывающего музыку". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.
Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку". Он пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюрысказал глава МИД РФ
В качестве примера министр привел похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Лавров добавил, что в настоящий момент мир подошел к завершению эпохи гегемонии и началу формирования многополярного миропорядка. При этом, обратил внимание дипломат, Запад все еще предпринимает попытки сохранить доминирование.
Ранее Лавров заявил, что западные страны никогда не умели отстаивать свои интересы в честной борьбе и прибегали к искусственным методам сохранения своего доминирования.