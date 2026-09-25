Москва25 сен Вести.Во всем мире происходит смена политической палитры: деление на левых-правых и консерваторов-либералов уходит в прошлое. Об этом ИС "Вести" рассказал журналист, политолог, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Он добавил, что в момент таких преобразований в США происходят сбои в государственной системе.

Меняется сама схема политической палитры не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Вот это традиционное разделение: левые-правые, консерваторы-либералы — это уже не работает. … Сейчас возникают другие какие-то, так сказать, инициативы, которые, на мой взгляд, еще требуют своего оформления определенного. И вот подобные системные сбои. Я уже сейчас не говорю об абсолютный дисбалансе и взаимоотношениях ветвей власти [в США]. Мы с вами видим, как судейская власть вмешивается в действия исполнительной власти, как законодатели пытаются влиять на исполнительную, и исполнители отвечают, в частности, администрации Трампа, как, кстати, и Байден вмешивается в дела законодательных органов заявил Ордуханян

Ранее Ордуханян оценил визит лидера КНР Си Цзиньпина в США. По его мнению, Трамп там выполнял роль экскурсовода.