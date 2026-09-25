Москва25 сен Вести.В визите лидера КНР Си Цзиньпина в США заметно, что приехал победитель, которому американский президент Дональд Трамп проводит экскурсию. Таким мнением с ИС "Вести" поделился журналист, политолог, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Он добавил, что в 60-х экскурсии по Белому Дому водила Жаклин Кеннеди, а сейчас этим занимается Дональд Трамп лично. Он допустил, что американский президент переквалифицировался в экскурсовода.

Приехал победитель и милостиво сейчас соизволяет те или иные поступки, те или иные соглашения подписывать, то это, по-моему, достаточно очевидно уже всем, потому что это беспрецедентная, конечно, встреча. Я не помню, когда последний раз президент Соединенных Штатов был экскурсоводом в Белом Доме. И помню еще была такая очень увлекательная передача, но это во времена Джона Кеннеди, когда Жаклин Кеннеди делала экскурсию для многих гостей и даже для телевизионной аудитории по Белому дому, рассказывая его историю, показывая те же самые портреты. Но вот сейчас у нас вот такая вот эпоха, у нас Дональд Трамп квалифицировался в экскурсовода