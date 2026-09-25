Трамп и Си Цзиньпин посмеялись над снимком автопера на месте портрета Байдена

Трамп рассмешил Си Цзиньпина снимком авторучки на месте портрета Байдена Трамп и Си Цзиньпин посмеялись над снимком автопера на месте портрета Байдена

Москва25 сен Вести.Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рассмеялся, когда президент США Дональд Трамп во время экскурсии по Белому дому показал ему фотографию авторучки, которой был заменен портрет предшественника Трампа Джо Байдена. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба администрации американского лидера.

Трамп провел председателя КНР по так называемой аллее славы в западном крыле Белого дома, где размещены портреты бывших президентов США.

Дойдя до места, где располагается табличка с именем Байдена, Трамп обратил внимание китайского гостя на нее и на снимок автопера — механического устройства, которое воспроизводит подпись человека. В ответ Си рассмеялся.

Дональд Трамп не раз утверждал, что Джо Байден фактически не руководил США, а указы подписывались за него с помощью авторучки. После возвращения в Белый дом в январе 2026 года республиканец заявил, что его предшественник подписал авторучкой 92% правительственных документов и не вникал в их суть.

Позднее Трамп призвал арестовать всех причастных к использованию автопера бывшего президента США.