Москва25 сен Вести.Короткий визит лидера КНР Си Цзиньпина в США демонстрирует превосходство Китая над Америкой. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил китаевед, публицист Николай Вавилов.

Он сравнил продолжительность нынешнего визита китайского лидера с его поездкой в США при Бараке Обаме, которая длилась около недели. По мнению китаеведа, таким коротким визитом в 2026 году глава КНР подчеркивает, насколько выросла экономика Китая.

Все-таки китайцы демонстрируют, что они в более сильной позиции. Они достигли не только паритета, но и где-то уже сильнее, чем Соединенные Штаты. Этот визит, он как бы суммирует все события в году, которые происходили. США проиграли в Иране. Они не достигли никаких результатов на Украине. Многие другие моменты, кроме Венесуэлы, практически не зачтены им в очки. Ну, может быть, Гренландия еще... То есть здесь вот эта вот история, очень ее важно подчеркнуть отметил публицист

Ранее Вавилов назвал встречу Трампа и Си Цзиньпина второй внешнеполитической сенсацией. Первой же, по его мнению, была встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже.