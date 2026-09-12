Москва12 сен Вести.Сентябрь 2001 года стал поворотным моментом, положившим начало концу американской гегемонии и переходу к многополярному миру, что было обусловлено ослаблением США после терактов и последующих войн, а также одновременным усилением России и Китая. Такое мнение ИС "Вести" высказал профессор Чикагского университета, американский политолог Джон Миршаймер.

По его мнению, с формированием многополярного мира внешнеполитические приоритеты США изменились: теперь основное внимание уделяется конкуренции с другими крупными мировыми державами.

Думаю, да, можно сказать, что сентябрь 2001 года стал началом конца однополярного мира. Девяностые годы были расцветом однополярного момента, потому что Россия оставалась в то десятилетие в ужасном, крайне ослабленном состоянии, вплоть до прихода Путина к власти, как раз к самому концу девяностых. Тогда он начал геополитическое восстановление России. Китай к 2001 году тоже еще не демонстрировал слишком быстрого роста. Но как раз тогда Китай вступает в ВТО, и темпы его экономического роста резко ускоряются. На протяжении девяностых годов примерно до 2001—2002 годов Соединенные Штаты были невероятно могущественной страной. Но после 11 сентября дела довольно быстро пошли на спад, и следующей вехой стал финансовый кризис 2008 года, который сильно ударил по американцам. В период однополярного мира США имели гораздо больше свободы для вмешательства в дела других государств, поскольку не было конкурентов среди великих держав, и они могли свободно ввязываться во всевозможные неприятности в таких местах, как Афганистан и Ирак. Но затем наступила многополярность, и теперь Соединенным Штатам приходится беспокоиться прежде всего о конкурирующих великих державах заявил Миршаймер

Ранее основатель Conflict Forum, бывший британский дипломат, бывший сотрудник разведки Аластер Крук заявил, что террористические акты, произошедшие в США 11 сентября 2001 года и последовавшая за ними политика Америки демонизации многих исламских организаций, привели к полному прекращению попыток США выстроить с ними дифференцированный диалог, что фактически заблокировало возможности для дипломатического взаимодействия.