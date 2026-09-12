Москва12 сен Вести.Теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года в США, спровоцировал ошибочную реакцию Вашингтона, которая привела к последующим катастрофическим и бесконечным войнам на Ближнем Востоке. Такое мнение ИС "Вести" высказал профессор Чикагского университета, американский политолог Джон Миршаймер.

Он подчеркнул, что действия США пришлись на эпоху однополярного мироустройства, когда они обладали статусом единственной сверхдержавы.

Теракты 11 сентября произошли в период однополярного мира, когда США были единственной великой державой на планете. Классической политики великих держав как таковой не существовало, поскольку не было соперников этого калибра, способных конкурировать друг с другом. Небольшая группировка под названием "Аль-Каида" (организация признана террористической и запрещена в России), ненавидевшая американскую политику на Ближнем Востоке, нашла способ нанести удар по Соединенным Штатам и причинить им серьезный ущерб, спровоцировав начало глобальной войны против терроризма. Это, в свою очередь, привело к череде бесконечных войн, в которые мы оказались втянуты, прежде всего в Афганистане и в Ираке. Обе эти войны обернулись катастрофой. Наша реакция на события 11 сентября была глубоко ошибочной заявил Миршаймер

Ранее главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов заявил, что действия США на Ближнем Востоке после 11 сентября, направленные на борьбу с терроризмом и неугодными режимами, привели к разрушению баланса в регионе и создали условия для сохранения и распространения исламистского экстремизма в новых формах.