Эксперт: США после терактов 11 сентября разрушили отношения с исламским миром Экс-дипломат Крук: США так и не извлекли уроков из терактов 11 сентября

Москва12 сен Вести.Террористические акты, произошедшие в США 11 сентября 2001 года и последовавшая за ними политика Америки демонизации многих исламских организаций, привели к полному прекращению попыток США выстроить с ними дифференцированный диалог, что фактически заблокировало возможности для дипломатического взаимодействия. Об этом заявил ИС "Вести" основатель Conflict Forum, бывший британский дипломат, бывший сотрудник разведки Аластер Крук.

Он рассказал, что настаивал на необходимости дифференцированного подхода к различным исламским течениям в диалоге с Вашингтоном. Однако трагедия 11 сентября свела на нет все перспективы более глубокого и нюансированного понимания процессов в исламском мире. По его мнению, самое трагичное, что этот опасный стереотипный подход не только жив до сих пор, но и набирает силу, а США так и не извлекли уроков, продолжая действовать вслепую в отношениях с исламским миром.

Я пытался объяснить в Вашингтоне еще тогда, что необходимо тонкое понимание и дифференцированный подход к разным исламским течениям. И, конечно, события 11 сентября положили конец любым надеждам на то, что удастся лучше понять и осознать, что происходит в исламском мире. Почему это происходит и как можно лучше управлять этой ситуацией? В итоге ситуация сложилась так, что вести диалог с исламистами стало практически невозможно. Полный отказ от дипломатии и тотальная демонизация многих группировок, которых прежде пытались использовать. Эта тенденция сохраняется и по сей день… а реакция США на 11 сентября окончательно разрушила отношения с исламским миром, просто поставила на них крест заявил Крук

Спустя несколько дней после теракта 11 сентября 2001 года, президент США Джордж Буш-младший объявил войну против терроризма и начал операцию "Несокрушимая свобода" в Афганистане, которая продлилась 20 лет, после чего американские военные спешно покинули Афганистан, бросая оружие и технику.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США использовали теракт 11 сентября 2001 года для реализации своих военных планов.