Москва11 сен Вести.В США проходят траурные мероприятия, посвященные жертвам терактов 11 сентября - крупнейшего в истории страны. Жертвами беспрецедентной в мировой истории катастрофы стали 2977 человек.

Позже число жертв увеличилось, они погибли от болезней, развившихся от долгосрочных последствий теракта. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По данным Национального Мемориала 11 сентября, за помощью в программу здравоохранения Всемирного торгового центра записалось не менее 140 тыс. человек из 50 штатов, у 49 тыс. диагностированы онкологические заболевания. Накануне годовщины мэр Нью-Йорка [Зохран] Мамдани распорядился опубликовать документы, доказывающие, что власти вводили жителей в заблуждение относительно качества воздуха у Граунд-Зиро, - 170 тыс. страниц сказал Богданов

Теракт 11 сентября был операцией прикрытия спецслужб США, заявил бывший конгрессмен Курт Уэлдон.