Москва28 авг Вести.Руководство новостной службы канадской телерадиокомпании CBC направило сотрудникам памятку с рекомендацией не характеризовать атаки 11 сентября 2001 года как террористические от имени редакции.

Об этом пишет газета Toronto Sun со ссылкой на журналиста, ознакомившегося с документом.

По сведениям газеты, служебную записку подготовил старший директор CBC News по журналистским стандартам и общественному доверию Басем Бошра.

В циркуляре сотрудникам предписывается избегать соответствующего определения при самостоятельном описании событий.

Представитель телекомпании Керри Келли пояснила, что редакционное руководство CBC допускает употребление понятий "террорист" и "терроризм" только со ссылкой на конкретный источник. Использовать такие формулировки в качестве собственной оценки журналистам не рекомендуется.

Ранее бывший конгрессмен Курт Уэлдон в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал теракт 11 сентября операцией прикрытия, организованной спецслужбами США.