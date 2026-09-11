Лавров вспомнил первые эмоции после известий о теракте в США в 2001 году

Лавров рассказал, как узнал о теракте 11 сентября 2001 года Лавров вспомнил первые эмоции после известий о теракте в США в 2001 году

Москва11 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как узнал о теракте в США 11 сентября 2001 года. В тот момент он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке.

По словам Лаврова, которые приводит телеканал РБК, новость застала его в рабочем кабинете. Он краем глаза увидел на включенном телевизоре кадры с самолетом, врезавшимся в небоскреб, и сначала не понял, что происходит.

Я краем глаза посмотрел, а там небоскреб. В него влетает самолет, он взрывается. Я думаю, что это они какие-то эти фильмы ужасов показывают в 8 утра? рассказал министр

После того как Лавров осознал масштаб произошедшего, он решил позвонить своей матери в Москву, чтобы успокоить ее. Из-за проблем со стационарной телефонной связью ему пришлось искать сигнал на улицах Манхэттена.

Затем началось выяснение обстоятельств произошедшего и судьбы россиян, которые могли находиться в башнях Всемирного торгового центра.

11 сентября 2026 года исполняется 25 лет со дня теракта. Боевики "Аль-Каиды" (организация признана террористической и запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли почти 3 тысячи человек, более 6 тысяч получили ранения.