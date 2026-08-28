Лавров вспомнил реакцию Клинтона на идею принять Россию в НАТО Лавров: Клинтон крякнул, когда Путин предложил принять Россию в НАТО

Москва28 авг Вести.Бывший президент США Билл Клинтон "крякнул", когда российский лидер Владимир Путин предложил ему взять Россию в НАТО. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что в 2001 году Путин впервые посетил Соединенные Штаты, а через год американский президент Джордж Буш-младший прилетел в Москву, где была подписана декларация о новых стратегических отношениях между Российской Федерацией и США.

Не так давно Владимир Владимирович Путин вспоминал, как на первой встрече он предложил Биллу Клинтону – если мы больше не враги, если нет Советского Союза, нет Варшавского договора, нет идеологических разногласий, и если они не хотят закрывать НАТО в этой ситуации – принять нас в альянс и сотрудничать. Билл Клинтон "крякнул" - переводя на бытовой язык то, что там произошло сказал Лавров

Он уточнил, что это произошло на саммите "Большой двадцатки". На приеме вечером Клинтон подтвердил, что "не получится".