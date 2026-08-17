Степашин: Клинтон лично говорил, что расширения НАТО на восток не будет

Степашин: экс-президенты США обещали, что НАТО не будет расширяться на восток Степашин: Клинтон лично говорил, что расширения НАТО на восток не будет

Москва17 авг Вести.Бывший премьер России Сергей Степашин заявил KP.RU, что экс-президенты США Джордж Буш-младший и Билл Клинтон обещали, что расширения НАТО не будет, и обманули.

Журналисты поинтересовались у Степашина, почему не сработали договоренности 2014-2015 годов по Донбассу, а блок НАТО, проявляя агрессивность, двинулся на Восток.

Приезжал к нам еще раньше Буш-младший, помните? …И Клинтон. И все говорили: никакого расширения НАТО не будет вообще. Бывшие союзные республики в НАТО? Да это вообще не может быть никогда. Мне это Клинтон, кстати, лично говорил в свое время. Обманули? Обманули сказал Степашин

Тем, кто обвиняет в чем-то Россию, нужно "посмотреть на себя", указал экс-премьер.

Мы теперь уже все поняли. Возвращаясь к царствованию Александра III… В России есть только два союзника - армия и флот. Но теперь еще и военно-космические войска добавил Степашин

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в Североатлантическом альянсе "плевать хотели на все свои обещания" и проводили расширения одно за другим.