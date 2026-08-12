Карлсон: смысл НАТО – добиться, чтобы Россия вела себя по-западному

Карлсон рассказал, чего НАТО хочет добиться от России Карлсон: смысл НАТО – добиться, чтобы Россия вела себя по-западному

Москва12 авг Вести.Весь смысл НАТО – добиться, чтобы Россия вела себя по-западному. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в шоу ведущего RT Рика Санчеса.

Он отметил, что когда экс-глава США Джордж Буш-младший отказал РФ во вступлении в НАТО, стало очевидно намерение Вашингтона воевать с Москвой

И люди, которые это продвигают, почему-то считают, будто Россия им принадлежит сказал Карлсон

Журналист добавил, что Запад почему-то считает себя вправе контролировать происходящее в России. Более того, многие хотят заполучить ее ресурсы.

Ранее Карлсон заявил, что Соединенные Штаты Америки уже ведут войну против Российской Федерации, назвав это безумием.