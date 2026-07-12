Москва12 июл Вести.Турция стремится сохранить свою самостоятельность и влияние, в том числе на европейском пространстве, однако это становится все сложнее, учитывая желание США использовать республику в своих интересах. Такое мнение выразил заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Политолог подчеркнул, что не зря Турция была выбрана принимающей страной на саммите НАТО. По его словам, Анкара усиливает свое влияние в альянсе.

Сегодня Турция становится все более и более сильным поставщиком вооружений. И для европейцев по итогам саммита НАТО принципиально важно было, чтобы они подняли в ВВП планку средств, которые они выделяют на оборону. Для Турции было очень важно стать одним из центров, который поставляет эти самые вооружения в рамках Североатлантического альянса… И турки заинтересованы в том, чтобы уже не вступить в Европейский Союз, а чтобы уже Европейский Союз вступал в состав новой великой Турции. По сути, саммит был таким водоразделом, где Турция пыталась занять одно из лидирующих мест в новом НАТО 3.0 сказал Аватков

При этом "дрейф Турции в сторону Запада" партнеры по НАТО, в том числе США, хотят организовать именно на почве конфронтации с Россией, отметил эксперт.

Турецко-американские отношения называли образцовым партнерством в свое время. Какое сейчас образцовое партнерство? Санкции, проблемы, недовольство – это все, что было в последние годы. Последний раз президент США был в Турции 11 лет назад. Это был [экс-глава Белого дома Барак] Обама. И с того момента американские президенты не ездили в Турцию. И с [Реджепом Тайипом] Эрдоганом у них были достаточно сложные отношения, учитывая, что он увеличивал эту самую свою самостоятельность. [Дональд] Трамп оказался мудрее. Он хочет эту самостоятельность Турции использовать, втаскивая ее в конфронтацию с Россией, с Китаем, вытаскивая все возможности Турции на благо своих собственных интересов рассказал политолог

Он добавил, что с точки зрения общественных настроений в Турции отношение к стремлению на Запад "очень своеобразное".

В обществе в целом к Западу достаточно большой негатив за эти годы. Нет тех сил, даже прозападных, которые однозначно бы поддержали проведение этого саммита [НАТО в Анкаре]. Поэтому в обществе, на самом деле, настрой весьма негативный отметил Аватков

В итоговой декларации саммита НАТО, который прошел 7-8 июля в Анкаре, Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году.