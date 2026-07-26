Москва26 июлВести.В Североатлантическом альянсе "плевать хотели на все свои обещания" и проводили расширения одно за другим. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
Пообещали нам в свое время Горбачеву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО - одно расширение за другим, несмотря на многочисленные наши протесты и так далее. Плевать хотели на все свои обещаниясказал президент
26 июля в России отмечают День ВМФ. Российский президент в рамках рабочей поездки в Петербург пообщался с военными моряками в Главном Адмиралтействе.