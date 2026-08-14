Москва14 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин принял предложения американского лидера Дональда Трампа во время переговоров на Аляске. Об этом ИС "Вести" рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что после достижения договоренностей США ввели против "Лукойла" и "Роснефти", а в Белый Дом отправились делегации политиков ЕС и Украины, чтобы склонить американскую администрацию на свою сторону.

Приехав на Аляску, он [Путин] сказал: "Дональд, вот ты прислал нам предложение. Я подумал, есть вещи, которые требуют компромисса, но я твое предложение в том виде, в котором ты его мне прислал, я его принимаю". Вот. Потом пауза. Потом санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Параллельно в Вашингтон метнулись руководители Евросоюза и НАТО вместе с [лидером киевского режима Владимиром] Зеленским повисли на руках у президента Соединенных Штатов, отвадить его от каких-либо дальнейших инициатив. Потом, впоследствии [Госсекретарь США] Марко Рубио сказал, отвечая на вопрос журналиста, как быть с Анкориджем, мы подумали: "Наверное, мы не можем быть посредниками, потому что мы же поддерживаем Украину». Пару недель спустя он сказал опять противоположную вещь. В любом случае только президент Трамп способен посадить Украину и Россию за стол переговоров и найти урегулирование заявил Лавров

Ранее Лавров заявил о невозможности остановить конфликт по линии боевого соприкосновения. По его словам, это бы перечеркнуло подвиг "наших дедов и прадедов".