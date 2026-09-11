Лавров рассказал, как США использовали теракт 11 сентября в своих интересах РБК: Лавров: США использовали теракт 11 сентября для расширения влияния в мире

Москва11 сен Вести.США использовали теракт 11 сентября для реализации своих военных планов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

С момента теракта прошло 25 лет, унесшего более 2,9 тыс. жизней. Тогда в Нью-Йорке два захваченных террористами самолета врезались в башни Всемирного торгового центра.

США воспользовались этой международной солидарностью, принятой резолюцией, которая одобряла их военную операцию и создание международной коалиции для реализации своих геополитических планов, расширять свое присутствие и влияние сказал Сергей Лавров

Как подчеркнул глава МИД РФ, подобную политику США реализовывали по отношению к целому ряду других стран: Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, а также Грузия и, наконец, Украина.

Ранее Глава МИД России рассказал, как узнал о теракте в США 11 сентября 2001 года. В тот момент он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке.