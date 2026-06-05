Москва5 июнВести.Истинная цель операции США в Венесуэле заключалась в контроле над нефтяными ресурсами южноамериканской страны.
Об этом в интервью газете "Известия" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Венесуэла — похищение президента ... Как только его похитили, сразу стало понятно, и американцы этого не скрывали, что смысл был в нефтиуказал глава внешнеполитического ведомства
Он добавил, что формальным поводом для операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро стало обвинение политика в руководстве наркокартелем.
В середине мая президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря венесуэльской нефти Вашингтон "заработал целое состояние".