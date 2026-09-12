ЦРУ: США знали о планах "Аль-Каиды" захватить самолет и совершить теракт ЦРУ знало о планах "Аль-Каиды" совершить теракт

Москва12 сен Вести.Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще в 1998 году знало о планах "Аль-Каиды" (организация признана террористической и запрещена в России) по захвату американского самолета для совершения теракта.

Об этом свидетельствует разведывательная сводка от 4 декабря 1998 года, рассекреченная ЦРУ в 25-ю годовщину терактов 11 сентября.

Полученные сведения указывают на то, что бен Ладен и его союзники готовят атаки в США, включая захват самолета с целью добиться освобождения шейха Омара Абд ар-Рахмана, Рамзи Юсефа и Мухаммада Садика Авды отмечено в сводке ЦРУ

В общей сложности обнародована 101 страница сводки. Документы охватывают период с февраля 1998 года по сентябрь 2001 года.

Между тем 11 сентября 2026 года исполнилось 25 лет со дня теракта в США. Боевики "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли почти 3 тыс. человек, более 6 тыс. получили ранения.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США использовали теракт 11 сентября для реализации своих военных планов.

По мнению профессора Чикагского университета, американского политолога Джона Миршаймера, теракты 11 сентября 2001 года в США спровоцировали ошибочную реакцию Вашингтона, которая привела к последующим катастрофическим и бесконечным войнам на Ближнем Востоке.