NYT: важные показания не вошли в дело о терактах 11 сентября

В США из дела о терактах 11 сентября исключили ключевые показания обвиняемого NYT: важные показания не вошли в дело о терактах 11 сентября

Москва30 авг Вести.Американский военный судья Майкл Шрамм исключил из дела показания предполагаемого главного организатора терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммеда, признав, что агенты ФБР вынудили его дать их под пытками.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на судебное решение.

Судья также постановил, что агенты ФБР намеренно не сообщили обвиняемому о его праве хранить молчание и проконсультироваться с адвокатом.

В пятницу военный судья… постановил, что признания заключенного агентам ФБР не были добровольными и не могут быть использованы против него на суде говорится в материале

Сторона обвинения, как подчеркивается, в ближайшее время решит, будет ли подавать апелляцию.

Ранее газета Toronto Sun сообщила, что руководство новостной службы канадской телерадиокомпании CBC направило своим сотрудникам служебную записку с рекомендацией не характеризовать атаки 11 сентября 2001 года как террористические от имени редакции. Отмечалось, что памятку подготовил старший директор CBC News по журналистским стандартам и общественному доверию Басем Бошра.