Москва12 сен Вести.Действия США на Ближнем Востоке после 11 сентября, направленные на борьбу с терроризмом и неугодными режимами, привели к разрушению баланса в регионе и создали условия для сохранения и распространения исламистского экстремизма в новых формах.

Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Разрушение баланса на Ближнем Востоке началось с 11 сентября и реакцией на него Вашингтона. Одной рукой Соединенные Штаты уничтожали террористов, а заодно и неприятные им режимы, не имевшие к террору никакого отношения. Другой - создавали среду для возникновения новых экстремистских сил: Усама бен Ладена ликвидировали, "Аль-Каиду" (международная террористическая организация, запрещена в РФ) радикально ослабили, "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России по решению Верховного суда) с трудом, но разгромили, однако исламистская среда, меняя формы, сохранялась и распространялась по всему миру заявил Лукьянов

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США использовали теракт 11 сентября 2001 года для реализации своих военных планов.