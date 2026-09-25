Москва25 сен Вести.Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина были символичны, показывая всему миру, что две великие державы отошли от красных линий и конфронтации друг с другом. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

Эксперт отметил, что китайского сторона не разменивала интересы России и других своих партнеров на возможность доступа к американскому рынку.

Это были переговоры очень символичные… Весь символизм был пронизан идеей, что страны дружат, что страны отошли от красной линии, что миру нечего бояться конфронтации двух великих держав. И в этом смысле успокоились рынки, успокоились технологии… Я думаю, что и Китай, и США заинтересованы в том, чтобы произошла деэскалация напряженности, которая есть по торговым путям, по Ближнему Востоку и в других регионах сказал Маслов

Один из вопросов, который рассматривался на переговорах, касался развития искусственного интеллекта. В частности, выработки мер по регулировании ИИ, подчеркнул политолог.

Главная задача сейчас – это отношения и обсуждение отношений в области развития ИИ. Здесь Трамп… буквально хвастается большими технологическими компаниями… В Китае немножко другой подход к этому. Хотя формально многие компании являются частными, но за ними стоит государство, собственно говоря, Си Цзиньпин представляет эти высокотехнологичные компании добавил Маслов

По его словам, Китай сегодня далеко продвинулся в области развития ИИ в различные сферы экономики.

Вопрос-то был, честно говоря, в другом – о возможности выработки совместных мер по регулированию ИИ, учитывая, что Китай настолько далеко продвинулся, что, если не обогнал США в каких-то вопросах, то как минимум значительно быстрее и эффективнее имплементирует все эти модели ИИ в управленческую структуру, в телемедицину подытожил эксперт

Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом 23 сентября. На торжественном ужине в Белом доме он заявил, что переговоры с Трампом придали отношениям Китая и США новый смысл, основанный на стратегической стабильности.

По словам американского лидера, США и Китай сделали огромные шаги в работе над двусторонними отношениями.