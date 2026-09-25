Москва25 сенВести.США и Китай сделали огромные шаги в работе над двусторонними отношениями. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам американского лидера, государственный визит Си Цзиньпина в США оказался продуктивным и должен принести выгоды обеим странам.
Состоялся потрясающий визит двух выдающихся людей, и нам он по-настоящему понравился. Я думаю, что мы сделали огромные шаги вперед, это очень позитивно для обеих странсказал Трамп во время чайной церемонии в Белом доме
Он также выразил уверенность, что Пекин оценивает переговоры аналогичным образом.
Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом 23 сентября. Ранее на торжественном ужине в Белом доме он заявил, что переговоры с Трампом придали отношениям Китая и США новый смысл, основанный на стратегической стабильности.