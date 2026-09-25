Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином огромными шагами в отношениях с Китаем

Трамп заявил, что США и Китай сделали огромные шаги навстречу друг другу Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином огромными шагами в отношениях с Китаем

Москва25 сен Вести.США и Китай сделали огромные шаги в работе над двусторонними отношениями. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам американского лидера, государственный визит Си Цзиньпина в США оказался продуктивным и должен принести выгоды обеим странам.

Состоялся потрясающий визит двух выдающихся людей, и нам он по-настоящему понравился. Я думаю, что мы сделали огромные шаги вперед, это очень позитивно для обеих стран сказал Трамп во время чайной церемонии в Белом доме

Он также выразил уверенность, что Пекин оценивает переговоры аналогичным образом.

Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом 23 сентября. Ранее на торжественном ужине в Белом доме он заявил, что переговоры с Трампом придали отношениям Китая и США новый смысл, основанный на стратегической стабильности.