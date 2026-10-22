Москва22 октВести.Североатлантический альянс близок к расколу, заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".
НАТО, очевидно, идет к расколу. Это не значит, что Америка не сохранит свои оккупационные войска на территории Европы. Но НАТО сейчас идет к расколу не сверху вниз, а от Европы в сторону Америки. Потому что Европа перестает доверять Америкесказал Соловьёв
США возобновили экономическое сотрудничество с РФ. Это связано с продвижением российских войск на фронте, а также с устойчивостью экономики и оборонно-промышленного комплекса, указал военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.