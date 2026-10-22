Москва22 окт Вести.Западные страны столкнулись с разрушением экономической модели, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экономист Михаил Хазин.

Проблемой сегодняшней всего Запада, который не так давно был объединенным, является разрушение экономической модели. Можно ее называть Бреттон-Вудской, можно называть долларовой - непринципиально. Модель разрушается, и это видно в целой куче показателей. Одной, главный из которых, точки зрения здравого смысла, понимают все - ускоренный по сравнению даже с официальными цифрами экономического роста, рост долга. Фактически они живут на том, что печатают деньги