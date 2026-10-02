Москва2 окт Вести.Действующая в мире модель разделения труда со временем начнет распадаться, причиной ее краха станет подорожание логистики, заявил ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Имеющееся разделение труда, когда огромные трудовые затраты происходят в Азии, а там разработки и инжиниринг происходят в Европе, они начнут распадаться просто из-за того, что логистика очень сильно подорожает, и вот это вот сквозное производство, оно исчезнет. Эти выстроенные за десятилетия цепочки производств начнут распадаться сказал Огородников

По его словам, сейчас сложно предсказать, как именно отреагирует на это мир. Эксперт предположил, что распад модели разделения труда может привести к экономическому кризису, а тот, в свою очередь, спровоцирует кризис финансовый. Это кризис запустит целую цепочку взаимосвязанных негативных процессов.

Ранее эксперт заявлял, что в ближайшие десятилетия пресная вода может стать важнее углеводородов, глобальный характер дефицита уже очевиден.