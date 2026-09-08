Эксперт рассказал, на что России обратить внимание в условиях водного кризиса Эксперт: у РФ появятся преимущества в условиях мирового водного кризиса

Москва8 сен Вести.В ближайшие десятилетия пресная вода может стать важнее углеводородов. Глобальный характер дефицита уже очевиден. Об этом заявил ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Европа сталкивается с летними засухами. Индия - с регулярным дефицитом влаги. Население Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии - с постоянной нехваткой водных ресурсов, отметил он.

Из 10 литров потребляемых человеком 7 литров используется в сельском хозяйстве, 2 литра - в промышленности и только 1 литр - в быту. В этом плане нехватка воды, в первую очередь, кризис продовольствия, а во-вторых, целесообразность или нецелесообразности промышленного производства. … [В этой ситуации России] нужно смотреть на комплекс имеющихся ресурсов: дешевая энергия, компетенции, кадры, логистика. У РФ достаточно высокие преимущества по сравнению с другими странами сказал Огородников



РФ может представлять себя на мировой арене как государство с гигантскими водными ресурсами. Однако относиться к собственным водным фондам нужно "вдумчиво и ответственно", заявила ИС "Вести" декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

На Украине есть предпосылки к дефициту водных ресурсов, метеоролог, заявил завотделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института Виталий Шпиг.