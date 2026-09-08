Москва8 сенВести.В ближайшие десятилетия пресная вода может стать важнее углеводородов. Глобальный характер дефицита уже очевиден. Об этом заявил ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.
Европа сталкивается с летними засухами. Индия - с регулярным дефицитом влаги. Население Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии - с постоянной нехваткой водных ресурсов, отметил он.
Из 10 литров потребляемых человеком 7 литров используется в сельском хозяйстве, 2 литра - в промышленности и только 1 литр - в быту. В этом плане нехватка воды, в первую очередь, кризис продовольствия, а во-вторых, целесообразность или нецелесообразности промышленного производства. … [В этой ситуации России] нужно смотреть на комплекс имеющихся ресурсов: дешевая энергия, компетенции, кадры, логистика. У РФ достаточно высокие преимущества по сравнению с другими странамисказал Огородников
РФ может представлять себя на мировой арене как государство с гигантскими водными ресурсами. Однако относиться к собственным водным фондам нужно "вдумчиво и ответственно", заявила ИС "Вести" декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.
На Украине есть предпосылки к дефициту водных ресурсов, метеоролог, заявил завотделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института Виталий Шпиг.