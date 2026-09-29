Эксперт рассказал, к чему может привести блокада ближневосточных поставок Эксперт Огородников: блокада ближневосточных поставок ударит по экономике

Москва29 сен Вести.Блокада поставок большого числа видов сырьевой продукции может сильно ударить по мировой экономике, поскольку Ближний Восток является крупнейшим поставщиком сырья как в Азию, так и в Европу. Об этом ИС "Вести" заявил автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

По его словам, уже возникший дефицит нефтепродуктов начинает отражаться на реальной экономике.

Ближний Восток вообще крупный поставщик сырья по всему миру: и в Азию, и в Европу. Соответственно, перекрытие проливов, блокада огромного количества наименований продукции повлияет на поставки… Дизель, бензин, нефть – это на поверхности. Дефицит уже бьет по реальной экономике. Но кроме того, есть же у нас еще огромное количество дополнительных энергоемких товаров, которые идут с Ближнего Востока – это алюминий, азотные удобрения, фосфатные удобрения, месторождения которых в мире крайне ограничены, сера. Саудовская Аравия – крупнейший экспортер серы в мире. Товар недорогой, но очень важный. Он используется во множестве технических и технологических процессов отметил Огородников

Ранее сообщалось, что Ближний Восток столкнулся с самым серьезным за последние десятилетия кризисом поставок энергоресурсов на фоне обострения обстановки в Красном море и затяжного конфликта США с Ираном.