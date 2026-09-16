Сокращение поставок нефти из Ливии назвали ударом для европейцев Эксперт Зайнуллин: остановка добычи нефти в Ливии скажется на европейцах

Москва16 сен Вести.Сокращение поставок нефти из Ливии в связи с остановкой добычи на месторождениях стало чувствительным ударом для европейцев на фоне энергетического кризиса. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Мировая экономика столкнулась с топливным кризисом, который руководители американских нефтяных компаний предсказывали на фоне обострения ближневосточного конфликта. Помимо перекрытия ключевых артерий для транспортировки саудовской нефти - Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, на снижение предложения влияют и локальные катаклизмы.

В Ливии остановили добычу на трех месторождениях. Это вывело с рынка еще 14 тысяч баррелей нефти в сутки. Если остановка затянется, европейские переработчики, которым поступала ливийская нефть, могут столкнуться с дополнительными трудностями.

Уже более десяти лет Ливия находится в состоянии постоянной гражданской войны и, естественно, воюющие стороны наносят друг другу, всей экономике и благосостоянию Ливии очень серьезный ущерб. И для Европы перекрытие поставок еще из Ливии, помимо всего прочего, стало чувствительным ударом отметил эксперт

На этом фоне цена на нефть марки Brent на торгах 15 сентября достигала отметки почти в 109,5 доллара за баррель. Цены же на отдельные физические партии в Европе и вовсе превысили 130 долларов за баррель.