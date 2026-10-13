Москва13 окт Вести.Академическая экономическая наука оторвана от реальности, для объективной оценки действительности необходимо создавать новые институты. Об этом заявил экономист Михаил Хазин в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Современная академическая экономика очень сильно оторвалась от реальности. Академическую науку кризис не волнует. но даже тех, кого это волнует, очень сложно, потому что академический формат не предполагает актуализации. То есть ты должен ссылаться на работы предшественников, но не можешь ссылаться на погоду за окном. Это реальная проблема. Если мы хотим сделать прорыв, то не нужно пытаться заставить современных академических ученых что-то делать. Это безнадежно. Надо создавать новые институты. Причем желательно государственные уверен Хазин

При этом, подчеркнул он, сейчас эффективность экономистов может вырасти очень сильно за счет использования искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект реально позволяет решать задачи быстро, на которые раньше нужно было усилия целого института. Например, межотраслевой баланс США, который мы считали в 2000-2001 годах, чтобы показать структурный характер кризиса. Я аналогичный по масштабу расчет сделал с одной нейросетью за 10 минут. Но люди, которые способны этому искусственному интеллекту дать задание, их нужно выращивать, причем независимо от существующей академической инфраструктуры уверен Хазин

Накануне Нобелевский комитет сообщил, что лауреатами Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2026 год стали американские исследователи Роберт Холл и Майкл Вудфорд.