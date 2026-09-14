В Минтрансе считают, что в инженерных вузах надо снова готовить экономистов Минтранс: инженерные вузы должны вновь начать подготовку экономистов

Москва14 сен Вести.Первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков заявил, что в инженерных вузах нужно возобновить подготовку специалистов экономических специальностей, пишет газета "Ведомости".

Пашков сделал заявление в рамках Международного фестиваля молодежи на сессии "Кадры решают: презентация клуба "Новое поколение" и откровенный разговор об экономике будущего".

Как отметил чиновник, ранее в России считали экономистов "чем-то особенным" и не давали профильным ведомствам их готовить. Из-за этого в транспортную сферу сейчас " приходят экономисты, которые не знают, с какой стороны к вагону подойти".

Экономистов нужно вернуть во все инженерные вузы. Мы сейчас во всех наших вузах открываем эту компетенцию заявил Пашков

Директор по обеспечению деятельности научного руководителя НИУ ВШЭ Екатерина Кручинская согласилась, что России сейчас действительно нужны индустриальные экономисты.

Ранее сообщалось, что у абитуриентов в 2026 году самыми популярными специальностями стали математика и компьютерные науки, биотехнические системы и технологии, а также туризм.